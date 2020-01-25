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إيران تكشف مكان الشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية

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شهاب محمد - الخرطوم - ظريف

الخليج 365:

أعلنت إيران، اليوم السبت، مكان الشخص الذي أطلق النار على الطائرة الأوكرانية، في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، وأدى إلى إسقاطها ومقال جميع الركاب.
القاهرة- سبوتنيك قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الشخص الذي أطلق النار على الطائرة الأوكرانية وأسقطها موجود في السجن الآن، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية ليست مسؤولة عن تأخر المعلومات حول سبب سقوط الطائرة.
وذكر ظريف، في حوار مع صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، حول تأخر الحكومة الإيرانية في الإفصاح عن سبب سقوط الطائرة إن “الموقف كان معقدا وأتي في وقت معقد”.
وتابع “الآخرون احتاجوا وقتا أطول، فمنذ نحو 32 عام، أسقطت الولايات المتحدة طائرة ركاب إيرانية، وحتى الآن لم تصدر اعتذارا رسميا، والضابط الأمريكي المسؤول عن إسقاطها تلقى تكريما، في الوقت ذاته، الشخص الإيراني المسؤول عن إسقاط الطائرة الأوكرانية موجود في السجن الآن”.

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