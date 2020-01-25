سحب سفير السودان لدى الكويت محسوب على النظام السابق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر صحفية ان السودان قامت بسحب سفيرها لدى الكويت تزامنا مع لقاء جمع رئيس المجلس السيادي الفريق اول عبدالفتاح البرهان وسفير الكويت لدى الخرطوم بالاضافة الى انباء عن زيارة قريبة للبرهان الى دولة الكويت .

كشفت صحيفة السياسة الكويتية عن قيام الحكومة السودانية بسحب سفيرها المرشح لدى الكويت، الدكتور أحمد حسن أحمد ضمن عدد من السفراء المحسوبين على النظام السابق الذين سحبتهم الحكومة الجديدة من بعثاتها بالخارج.

وقالت مصادر دربلوماسية كويتية بحسب صحيفة آخر لحظة، إنه من المقرر أن تسمي الحكومة السودانية سفراء جدد خلال الفترة المقبلة، خلفاً للذين سحبتهم مؤخراً.

يذكر أن الدكتور أحمد حسن أحمد قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الكويتية في (29) يوليو الماضي.

ويتجه رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الى زيارة الكويت، لتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث فرص الاستثمار بين البلدين.

وأعلن السفير الكويتي بالخرطوم، بسام محمد القبندي، في تصريحات صحفية، عقب لقائه البرهان، “حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع السودان في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.

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وأوضح أن “اللقاء تناول ترتيبات زيارة رئيس مجلس السيادة، إلى الكويت في القريب العاجل، والتي سيتم تحديدها عبر القنوات الدبلوماسية”.

وأشار إلى أن “اللقاء تطرق للاستثمارات الكويتية ودور الصندوق الكويتي للتنمية في السودان، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل دفع علاقات البلدين إلى الأمام في كافة المجالات”.

وتم الإعلان قبل أيام عن اعتزام الكويت استضافة مؤتمر للمانحين خاص بالسودان لكن لم يتم تحديد موعد قاطع بشأنه.

يشار أن الكويت تستثمر ما قيمته 13 مليار دولار في السودان، موزعة على قطاعات الاتصالات، والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية، والمصارف، والعقارات، وفقا لبيانات سودانية رسمية.