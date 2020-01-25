الكشف عن تورّط بدر الدين محمود في تجاوزات وفتح ملفات شركة”الكالوتي”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب مدير إدارة النقد الأجنبي الأسبق ببنك السودان المركزي حامد جعفر بإعادة فتح ملف شركة الكالوتي العالمية للمجوهرات المسلّحة بدولة الإمارات.وكشف عن تورّط وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود في تجاوزاتٍ بلغت قيمتها”5″ مليار جنيه.
وشدّد على ضرورة إعادة تقييم ذلك المبلغ بالدولار باعتبار أنّه كان يساوي في العام 2013 مليار دولار، واستند مدير النقد الأجنبي بالمركزي على مطالبته تلك بتقرير المراجع العام الذي قدّمه أمام البرلمان في العام 2014م.
وقال حامد في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة اليوم”السبت”” لم يتمّ إجراء أيّ تحقيق لأنّ بدر الدين كان نائبًا لمحافظ المركزي وبعد أنّ أصبح وزيرًا للمالية لم يقمّ بأيّ إجراء حتى لا يدين نفسه.
وكشف عن رفض مدير ديوان الحسابات آنذاك تغطية تلك التجاوزات مما دفع بدر الدين لإقالته بينما قبل ديوان الحسابات في عهد وزير المالية السابق محمد عثمان الركابي بطي ملف التجاوزات.
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