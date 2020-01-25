التعايشي يؤكد حسم عدد من الملفات في مسار دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد عضو المجلس السيادي، الناطق باسم الوفد الحكومي للمفاوضات محمد حسن التعايشي، حسم عدد من الملفات في”مسار دارفور”.

وقال التعايشي في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”السبت” إنّ الاختراقات التي حدثت في ملفات الأراضي والعدالة الانتقالية والحواكير تمهّد لاتفاق سلامٍ في الموعد المحدّد.

واعتبر الاتفاق الذي وقّع أمس مع الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار خطوة مهمة ومتقدّمة في سبيل الوصول إلى اتفاقٍ شامل وكامل في المنطقتين.

وأوضح أنّ الاتفاق السياسي والترتيبات الأمنية قد تكون إطارًا للاتفاق في المسارات الأخرى.