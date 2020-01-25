مصادر: اتجاة لدى قوى اعلان الحرية والتغيير لتعيين عمر الدقير نائباً لحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر وصفت بالموثوقة بأن هناك اتجاة لدى قوى اعلان الحرية والتغيير لرفع توصية إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتعيين رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، نائباً لرئيس الوزراء مع توليه إحدى الوزارات السيادية .

ووفقًا لـ”باج نيوز” فأن هناك ترحيب من رئيس الوزراء بالاستعانة بالدقير في الحكومة الانتقالية .

وفي وقت سابق، لم يستبعد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إجراء تغيير وزاري في حكومته، لو اقتضت الضرورة ذلك، لافتا إلى أن أداء الوزراء في حكومته مرضٍ.

وقال حمدوك، في حوار مع تلفزيون السودان مساء الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء، “لو اقتضت الضرورة عمل تغيير وزاري سنقوم بذلك، بعد التشاور بحسب الوثيقة الدستورية، التي تنظم ذلك الأمر، خاصة أننا نعمل بروح الفريق الواحد لحلحلة التحديات التي تواجه الحكومة، ونعمل بمشورة تامة كقيمة كبيرة للديمقراطية”.

وأشار المصدر إن الدقير أكد لمن تواصلوا معه دعمه ودعم المؤتمر السوداني للحكومة الانتقالية لضمان نجاحها في تنفيذ مهامها ويرى أن ذلك واجب على كافة قوى الثورة، إلا أنه تمسك الالتزام بقرار حزبه القاضي بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء.