رئيس لجنة فضّ الاعتصام يكشف عن تعرض لجنته لضغوط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فضّ الاعتصام نبيل أديب، عن تعرّض اللجنة لضغوطٍ مكثفة لإجبارها على الخروج بنتيجة محدّدة. وقال أديب في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” إنّ اللجنة تعمل تحت ضغط عالٍ بسبب الرغبة الشعبية في الوصول بهذه القضية إلى نهاياتها. وأضاف” الشعب يريد معرفة ما حدث وهذه رغبة مشروعة”. وعزا أسباب الضغط الذي تتعرّض له لجنة التحقيق إلى أنّ نتائج التحقيق تترّتب عليها جوانب سياسية وقانونية ودستورية. Advertisements وتابع” لذا فإنّ الجميع يتطّلع إلى نتائج التحقيق”. وأعلن تسليم اللجنة بياناتٍ مادية متمثّلة في التسجيلات الصوتية والمصوّرة، مؤكّدًا أنّ عمل اللجنة يمضي بوتيرة جيّدة. وأشار إلى أنّ عدد الشهود الذين حضروا للجنة تجاوز المئات. وتابع” بعضهم حضر بطوع إرادته للإدلاء بشهادته”.

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