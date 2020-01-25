مطعم قيم الخيري .. تعظيم سلام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365 :

العديد من المبادرات الخيرة تظهر باستمرار فى المجتمع السودانى وهى تؤسس للتكافل والتوادد والعطف ومساعدة المحتاج وقضاء حوائج الناس ، وهذه القيم دعت اليها الاديان وتعارف عليها بنى الانسان فى مختلف العصور وباتت راسخة فى اذهانهم يحكم العقل بحسنها وقبح مايخالفها وهى احكام توافق عليها الناس ولا دخل لاعراقهم ولا ثقافاتهم ولا معتقداتهم بها فتجد المسلم والمسيحى والوثنى كلهم متفقون على حسن هذه الافعال وكريم هذه الخصال.

وقد اشتهر السودانيون ببعض الفعال الحسنة والخصال الحميدة وبالذات فى الريف كخروج كل الناس باكلهم الى الشارع العام (الضرا) وخاصة فى أيام الجمعة والعطلات وطوال شهر رمضان المبارك ، وايضا عرف مجتمعنا ثقافة النفير وبقيت راسخة عند الاجيال المتعاقبة .

وفى العصر الحديث انتشرت العديد من المبادرات كشارع الحوادث أو سكتنا واحدة وفيها يقوم كل صاحب عربة بتوصيل الناس فى طريقه وهناك مبادرات مثل لجان التبرع بالدواء وايصاله للمحتاجين وجماعات تعمل على توفير الطعام والكساء والبحث عن المتعففين وتقديم الخدمة لهم ، وايضا هناك شباب عمدوا الى تجميع الكتب والشنط المدرسية ليعيدوا توزيعها على التلاميذ المحتاجين.

وقد انتشرت فى الفترة الماضية مبادرة جميلة تتمثل فى ان تشترى رغيفك وتشترى معك ماتستطيع وتعلقه على جدار معين مكتوب عليه لو ماعندك شيل وماتستحى فكان هناك عدد من المحتاجين ياخذون رغيفا دون ان يسالوا احدا ، وقريب من هذا المطعم الذى افتتح الأيام الماضية اسمه مطعم قيم الخيري (2) بجوار مقابر الفاروق، العمارات..وفكرة المطبخ توفير وجبات (سندوتشات) لابطال الشوارع والمتعففين في المدارس والمطعم الخيري يعتمد على دعم الخيرين ولديهم أرقام لتحويل الرصيد وحساب بنكي لتسهيل التبرع للناس البعيدة، ويمكن أيضا المساهمة المباشرة بالطعام. شعاره لو عندك خت ولو ماعندك شيل.

انها مبادرات تستحق الاشادة والتشجيع ولمطعم قيم الخيرى نضرب تعظيم سلام وتقول للقائمين عليه برافو وبالتوفيق ان شاء الله .

وليت كل مدرسة وكل بيت يغرسوا فى الأطفال قيم التكافل وثقافة العطاء والايثار ولنتعلم ان نتصدق ولو بالقليل فالحرمان اقل منه كما قال سيدنا على بن ابى طالب رضى الله عنه .