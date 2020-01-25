هل تطيح الازمة الاقتصادية الخانقة بالوزير؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ضجر متصاعد يقابل به السودانيون تداعيات الازمة الاقتصادية الخانقة التى ظلت تحيط بهم وتؤثر سلبا على تفاصيل حياتهم ومعاشهم ، فالغلاء الفاحش والغير مسبوق الذى طال كل شيئ مقرونا بالانهيار الكبير والمتواصل لقيمة العملة الوطنية وتآكلها حتى اقتربت من التلاشى وكل هذا مصحوبا بالندرة فى السلع الاساسية (الخبز والوقود والدواء ) كل هذه العوامل وغيرها جعلت قطاعات واسعة من الشعب تصاب باحباط كبير من تحقق الاصلاح خاصة وانها عولت بشكل كبير جدا على نجاحات تحققها حكومة الثورة ولم يتم المراد مما انعكس سلبا على نفسيات الناس وخافوا من ان يأتى عليهم يوم وينتفضوا بوجه حكومتهم التى خرجت من رحم تضحياتهم ونضالاتهم .

من جانبها اقرت الحكومة بصعوبة الوضع واتهمت بقايا النظام البائد بعرقلة الامور فقد

اقر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بوجود تحديات جمة تواجه السودان من بقايا النظام السابق، وقال السيد الوزير ان ما تقوم به شبكات النظام البائد تحول دون الانتقال السياسي والتنموي.

وحول تصاعد الدولار في السوق المحلي يرى المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي أن ارتفاع الدولار الي مئة جنية سوداني الي التراجع في أداء قطاعات الزراعة والصناعة، ليحد من حجم الصادرات والاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي أدى الي زيادة الطلب على النقد الأجنبي، وأضاف بان عائد صادر الذهب لا يتعدى 1،2 مليار دولار في العام.

وقد دفعت الازمة الاقتصادية عددا من القيادات بقوى الحرية والتغيير الى التفكير فى اعفاء الدكتور ابراهيم البدوى وبرز إتجاه لرفع توصية الى مجلس الوزراء بذلك.

ويعزى المنادون باعفاء الوزير ذلك الى

عدم قيامه بإجراء تغييرات وتعديلات في المالية العامة وعجزه عن ابتكار حلول لحل مشكلات الاقتصاد المعقدة سواء في الإطار المحلي أو الإقليمي والدولي فهل تطيح الاوضاع الاقتصادية بالسيد الوزير