صفعة جديدة بوجه امريكا .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من بغداد الشهداء هذه المرة جاءت الصفعة القوية والصدمة الكبرى للمستكبر الامريكى الذى يفسد فى الأرض ويهلك الحرث والنسل .

وفى الذكرى المئوية لثورة العشرين التى أدت إلى طرد المحتل البريطانى عبر هبة شعبية متمسكة بسيادة العراق وعزته فى هذا اليوم ومع مرور الذكرى المائة لثورة العشرين شهد العراق اكبر مسيرة سياسية تشهدها البلد وخرج ما بين مليون ونصف الى مليونى متظاهر ينادون بشعار واحد وبجمعهم هدف واحد وهو طرد المحتل الامريكى كما طرد سلفه البريطانى بالهبة الشعبية فى 1920.

وبخروج العراقيين بمئات الالاف ضد امريكا فانهم يدعمون القرار السياسى الذى اتخذه البرلمان العراقى فى الخامس من الشهر الحالى – أى بعد يومين من جريمة الرئيس الارهابى دونالد ترامب باغتيال الحاج قاسم سليمانى والحاج أبو مهدى المهندس ورفاقهما – بضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق – وهذا الأمر يشكل سندا ودعما وتفويضا لحركات المقاومة وفصائلها التى قالت اليوم بوضوح ان الأمريكان ان لم يستجيبوا لقرار الشعب العراقى باخراجهم من بلده فان العمليات الجهادية ضد القوات الأمريكية سوف تبدأ وليعلم الأمريكان ان فصائل المقاومة الان أفضل جاهزية واقوى عودا واكثر مقدرة على طرد المحتل من المرة الماضية التى تمكنت فيها من طرده عن العراق فكيف وقد تغير حالها الان إلى الاحسن والحمد لله رب العالمين.

وهذه المسيرة تبين كذب بومبيو الذى سبق له القول ان الشعب العراقى يقف مع امريكا ويرغب فى بقائها بالبلد ولكن سريعا افتضح الكاذب.

الصفعة العراقية على وجه المستكبر جاءت فى ظل اجواء عامة فى المنطقة ترفض الوجود الامريكى والبلطجة التى ظلت تمارسها ادارة الرئيس ترامب ، ومثلث التظاهرات المليونية فى المدن العراقية الجمعة بداية النهاية للسيطرة والنفوذ الامريكى فى منطقتنا وهى بحق تظاهرات شبيهة بثورة العشرين وحق للعراقيين ان يحتفوا باجدادهم الذين طردوا المستكبر البريطانى يومها وهم اليوم يسلكون مسلك اسلافهم ويتوحدون تحت هدف طرد المحتل الامريكى .

الصفعة العراقية هى الثانية اذ سبقتها تلك المتمثلة فى قرار البرلمان العراقى باخراج القوات الأجنبية من العراق وهو القرار الذى افقد ترامب صوابه وجعله يهذى ويتوعد باستخدام عقوباته المهترئة التى طالما سلطها ضد الاحرار ولكن العراقيون جددوا الصفعة بخروجهم المليونى واتت هذه الصفعة بعد تلك الايرانية على عين الاسد وستتوالى الصفعات على وجه الإستكبار الامريكى الى ان يتحقق النصر بخروج الغزاة من منطقتنا وليس ذلك ببعيد .