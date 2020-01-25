اعتقال رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين السابق النيل الفاضل محمود بربك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتقلت السلطات رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين السابق “النيل الفاضل محمود” بمدينة ربك (الخميس).

وعلمت “بلاد النيلين” أن اعتقال “النيل” تم من أمام عمارة كنانة بربك، وتم نقله إلى الخرطوم في عربة “هايس” شريحة، ولم يعلم أقرباء النيل بالأسباب الحقيقية وراء الاعتقال.

وشغل “النيل” العديد من المواقع الحزبية والتنفيذية في الحكومة السابقة، آخرها كان يشغل موقعاً في صندوق دعم الطلاب، إضافة إلى موقعه في أمانة الشباب الاتحادية التابعة للمؤتمر الوطني المحلول.