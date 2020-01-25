- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أتهم الداعية عبد الحي يوسف دولة الإمارات بإقامة مركزا للتجسس على المكالمات في العاصمة الخرطوم، مشيرًا الى ان السلطة الحاكمة “لم تحرك ساكنا”.
وأضاف يوسف خلال لقاء تلفزيوني على قناة “درر الفضائية” الخميس، أن “الإمارات ليست طرفا خيرا ومعلوم لدى الجميع أن هذه الدولة وحكامها ما دخلوا قرية إلا وأفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة”.
واستطرد يوسف أن آثار التدخل الإماراتي ظاهرة في “اليمن وليبيا وتونس ومصر وبلغ بهم الحال إلى محاربة المراكز الإسلامية في أوربا وتحريض الدول الأوربية ضد المسلمين”.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالحي يوسف: دولة الإمارات ما دخلوا قرية إلا وأفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.