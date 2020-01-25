عبدالحي يوسف: دولة الإمارات ما دخلوا قرية إلا وأفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أتهم الداعية عبد الحي يوسف دولة الإمارات بإقامة مركزا للتجسس على المكالمات في العاصمة الخرطوم، مشيرًا الى ان السلطة الحاكمة “لم تحرك ساكنا”.

وأضاف يوسف خلال لقاء تلفزيوني على قناة “درر الفضائية” الخميس، أن “الإمارات ليست طرفا خيرا ومعلوم لدى الجميع أن هذه الدولة وحكامها ما دخلوا قرية إلا وأفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة”.

واستطرد يوسف أن آثار التدخل الإماراتي ظاهرة في “اليمن وليبيا وتونس ومصر وبلغ بهم الحال إلى محاربة المراكز الإسلامية في أوربا وتحريض الدول الأوربية ضد المسلمين”.