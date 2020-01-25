عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 25 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

اتفاق بين الحكومة وجناح عقار يمهّد لسلامٍ شامل

اتّهام كتائب الظلّ بسرقة متفجّرات من شركتي تعدين

حميدتي: توقيع الاتفاق يؤسّس لعهدٍ جديد

دنقلا تسجّل 4″ درجات..الأرصاد تتوقّع استقرر الحرارة

الجيش ينفي احتلال قوة دفاع شعبي من جنوب السودان لـ أبيي

الجريدة

تورّط بدر الدين محمود في تجاوزات وفتح ملفات شركة الكالوتي

توقّيع اتفاق إطاري بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال

اعتصام بابنوسة يوقف حركة القطار لدارفور 25″ يومًا

هتافات ضد الأحزاب بندوة لجان المقاومة في العباسية

انعدام المحاليل الوريدية في المعمل المركزي بمستشفى مدني

أخبار اليوم

تطور كبير: الحكومة والحركة بقيادة عقار يوقعان بجوبا اتفاقا اطارياَ.

الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة ينفي ما تردد عن إحتلال آبيي.

استجابة لمبادرة الشيخ الياقوت: أسرة طالب بخت الرضا تعفو عن القاتل.

عرمان يؤكد الاستعداد للتوقيع علي الاتفاق الشامل قبل 14 فبراير.

خبير سياسي : المواقف الأمريكية تجاه السودان متناقضة.

الوطن

اتفاق إطاري بين الحكومة وحركة “عقار”

تورط وزراء بالنظام المخلوع في تجاوزات مالية بمليارات الجنيهات

سلفاكير: نسعى لسلام شامل بين الخرطوم وجوبا

آخر لحظة

تورّط وزراء سابقين في تجاوزاتٍ ماليةٍ ضخمة

تعثر المفاوضات مع الحلو واتفاق إطاري مع عقار

لجنة فض الاعتصام تنتقل لـ (7) ولايات

توقيف امرأة ووالدتها بتهمة قتل زوجها

اتجاه لتعيين الدقير نائباً لحمدوك

عرمان: السودان لن ينضم لنادي الدول الفاشلة

الجيش: ينفي احتلال قوة عسكرية من دولة الجنوب أبيي

سرقة متفجرات من شركات تعدين بالبحر الأحمر ونهر النيل

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الانتباهة

لجنة فضّ الاعتصام للانتباهة: نتعرّض لضغوط للخروج بنتائج محدّدة

الجيش: تسوية أعادة الهدوء لأبيي

الانتباهة تنشر تفاصيل اتفاق الحكومة وحركة عقار

أسامة سعيد: علاقتنا مع زملائنا في قوى التغيير ليست على ما يرام

القراي: لا حاجة لإقحام مظاهر الدين في المناهج

إقالة مدير المجلس الأعلى للشباب والرياضة بسنار

تراجع الشراء وتباين في أسعار السلع الاستهلاكية

استقرار نسبي للجنيه مقابل العملات الأجنبية

مسؤول أمريكي يختتم جولته بـ جوبا دون نتائج

الهلال في مواجهة حاسمة ومصيرية مع بلاتينيوم

الحداثة

الحكومة توافق على تدريس اللغة النوبية كمادة اختيارية في مرحلة الأساس

سلفاكير يحمّل عناصر النظام المباد مسؤولية أحداث أبيي

عرمان: السودان لن ينضم لنادي الدول الفاشلة

حميدتي : عازمون على الوصول لاتفاق سلام يؤسس لعهدٍ خالٍ من الظلم والتهميش

أسر شهداء 29 يناير : نثق في لجان التحقيق واستقلالية القضاء

الري : تقارب وجهات النظر وتباين في المواقف الفنية

أحداث عنف أهلي تخلّف أضرارًا في مقرّ يوناميد بشمال دارفور

الصيحة

اتّفاق سلام مع عقار بجوبا..وهجوم جديد على أبيي

اتهام كتائب الظلّ بسرقة متفجّرات من شركات تعدين بالبحر الأحمر ونهر النيل

مستندات تكشف تورّط وزراء بالنظام السابق في تجاوزاتٍ مالية مليارية

إجراءاتٍ صارمة لاستخراج سجل الصادر تتضمّن عدم تأجيرها لأجانب

التعايشي للصيحة : حسم عدد من الملفات في مسار دارفور

وزارة الصناعة: لا تراجع عن قرار منع الأجانب من التجارة الداخلية

الأرصاد تتوقّع استقرار الحرارة بالبلاد ودنقلا تسجّل 4″ درجات

السوداني الدولية

السوداني الدولية تكشف تفاصيل الاتفاق مع عقار

تفاصيل جديدة عن محاولة انقلاب رمضان

الجيش يعلن تسوية مشكلة أبيي عبر لجان التعايش

أمين اتحاد المخابز السابق رفع الدعم عن الدقيق يحدّ من التهريب

قيادي بالمسيرية يكشف للسوداني الدولية حقيقة أحداث أبيي

المكافحة تكشف عن آلاف المضبوطات من الأسلحة والأدوية والوقود

قناة الملاعب

المنتخب الوطني السوداني الاول لكرة القدم يلتقي نظيره الاريتري في تجربة تحضيرية عصر اليوم في العاصمة الاريترية (أسمرا)

منتخب الناشئين يواصل الاعداد للمشاركة في بطولة التحدي لدول شرق ووسط افريقيا (سيكافا)

تحكيم سوداني لمباراة نهضة بركان المغربي وزناكو الزامبي بقيادة محمود شانتير حكماً للوسط، وعمر حامد مساعد أول، وناجي الفاتح مساعد ثاني، و معتز عبدالباسط حكماً رابعاً

المهندس عصام شعبان منسقاً لمباراة المصري ونواذيبو الموريتاني

الهلال السوداني يلتقي بلاتنيوم الزمبابوي عصر اليوم ضمن بطولة أبطال افريقيا

الشرطة القضارف يتدرب استعداداً لمباريات الممتاز

هلال بورتسودان ينتصر على الهلال الأبيض بهدفين لهدف ودياً