شاهد: رواد مواقع التواصل ينشرون صوراً تقارن بين (البرهان) ماقبل وبعد تدهور حالته الصحية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ما قبل وبعد نحول جسده لعقد مقارنة بين تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة مقارنة بما قبل، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

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وقد.بدأ (البرهان) في الصورة التي لم يحدد تاريخها، قد فقد كثيراً من وزنه بالفعل، مقارنة ببداية مجيئه على رأس الحكم.

وكانت مواقع اخبارية قد نشرت خبراً عن نقل ( البرهان) مساء الأربعاء الماضية، الى السلاح الطبي بامدرمان، لإجراء بعض الفحوصات الطبية نتيجة شعوره بالآم مفاجئة في الصدر.

وبحسب مصادر فقد أصيب رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بوعكة صحية، بعد شعوره بطعنات في القلب بمقر إقامته حيث تم إستدعاء الكوادر الطبية، و بعد معاينته قرر الأطباء أن حالته تستدعي نقله إلى المستشفى، و تم نقله الي مستشفى علياء و أجريت له الفحوصات الدقيقة اللازمة و من ثم نُقٍل إلى داخل مستشفى السلاح الطبي في انتظار نتيجة الفحوصات و نسبة لأن حالته الصحية لا تسمح بمغادرته المستشفى مازال منوماً بها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)