أبيي.. إرتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح إلى 31 شخصاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ارتفع عدد ضحايا الهجوم المسلح في منطقة أبيي المتنازع عليه بين السودان و الجنوب السودان ، إلى (31) شخصاً.

و شهدت منطقة أبيي هجوماً شنه مسلحون على قرية “كولوم” في مقاطعة الال وذلك صباح يوم الأربعاء.

و في حديثه إلى راديو تمازج يوم الخميس ، قال رئيس إدارية منطقة أبيي ، كوال ألور كوال ، إن عدد القتلى ارتفع إلى (31) شخصاً ، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى (24) شخصاً

في سياق متصل ، عبرت القوة الأمنية المؤقتة في ابيي ، عن قلها إزاء تجدد عمليات العنف في المنطقة رغم الجهود المبذولة لبسط السلام .

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و أعلنت القوة الأممية في بيان تلقى راديو تمازج نسخة منه الأربعاء ، نشرها لقوات من القوة الأمنية المؤقتة في منطقة كولوم للسيطرة على الأوضاع و احتواء الوضع.

و أضاف البيان ، إن حدوث هذه الأحداث وسط الجهود التي تبذلها القوة الأمنية و وكالات الأمم المتحدة لعقد مؤتمرات التعايش بين دينكا نقوك و المسيرية ، أمر مثير للقلق.

و أدانت قوة الأمم المتحدة بشدة هذا الهجوم، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة .

و دعا قائد قوات البعثة، مهاري زويد ، جميع أصحاب المصلحة إلى تبني مبادرة السلام كوسيلة لتخفيف حدة التوترات في المنطقة ، مؤكداً التزام القوة بمواصلة خدمتها لضمان خلو أبيي من الأسلحة و الجماعات المسلحة ، و أشار إلى أن أي وجود لجماعات مسلحة داخل منطقة أبيي بخلاف قوات الأمم المتحدة يعتبره البعثة انتهاكاً لعملها و لن تتردد في تحميل المسؤولين عن تلك الانتهاكات.