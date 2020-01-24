اعفاء د. قطبي المهدي من وظيفة الأمين العام لصندوق تنمية البطانة

الخليج 365:

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً بإعفاء القيادي الإسلامي د. قطبي المهدي من وظيفة الأمين العام لصندوق تنمية البطانة.

ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي (صندوق تنمية البطانة) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. صحيفة الانتباهة

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