الإطاحة بقيادات بارزة من النظام البائد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي امس الخميس قراراً بإعفاء السيد/ إبراهيم موسى حسين ضرار من وظيفة الأمين العام للمجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة. و وجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي( الأمانة العامة للمجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. وقرر حمدوك بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إعفاء د.قطبي المهدي من وظيفة الأمين العام لصندوق تنمية البطانة. و وجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي( صندوق تنمية البطانة) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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