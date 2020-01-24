إرتفاع تصفية الذهب في الخرطوم وإنخفاضها بدبي

الخليج 365 :

قال الدكتور طه حسين المستشار المالي والأكاديمي أن تكلفة التصفية في مصفاة الذهب عالية مقارنة بدول عربية أخرى.

وأوضح في تصريح لـ(سونا) أن تكلفة تصفية الذهب في مصفاة الذهب عالية جداً مقارنة بالإمارات، ويوضح قائلا “تبلغ تكلفة تصفية الذهب في السودان 100دولار للكيلو جرام فيما يبلغ 11 دولارا في دبي”.

ودعا إلى تقليل هذه التكلفة كحافز لتصفية الذهب محليا وتعظيم الإيرادات من هذا المعدن النفيس. وكان وَزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، كشف أمس أنّ مصفاة الذهب الموجودة غير مُطابقة للمُواصفات العالمية، وأشار إلى أنّ الذهب يتم تصديره إلى “دبي” ويُعاد صهره من جديد، وأعلن عن ترتيبات لاستيراد مصفاة مُطابقة.

وقال فى مُنتدى “كباية شاي” بصحيفة التيار أمس عن مُعالجات للحد من تهريب الذهب، تشمل الشراء من المُعدِّنين بزيادة (5%)، وإنشاء بورصة للشراء والبيع أُسوةً بأسعار “بورصة دبي”.