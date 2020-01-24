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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
لا تبدو خيارات الفاتح النقر مدرب الهلال كبيرة لإيجاد بديل مناسب لنصر الدين الشغيل وأبو عاقلة في مباراة الغد امام بلاتينيوم الزيمبابوي فالمحور الوحيد المتاح هو مؤمن عصام الذي لا يشارك بانتظام مع الهلال.
ولا يتمتع محمد دراج بمواصفات لاعب المحور، فهو لا يجيد النهج الدفاعي والهجومي، ولا يجيد الركض والضغط، فقط يؤدي مهمة الربط.
ولا يملك الفاتح النقر سوى حل وحيد لسد فراغ الشغيل وأبو عاقلة، وهو تغيير طريقة اللعب إلى (3-5-2)، مما يفرض عليه ظهور لاعبين جدد مثل الظهير الأيسر فارس عبد الله.
كانت هذه تفاصيل خبر غير طريقة اللعب إلى (…).. النقر يستعد لبدء مهمة إنقاذ الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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