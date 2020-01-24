مستثمر ألماني: السودان بوابة الاتحاد الأوروبي للقارة الافريقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ابدي المستثمر الألماني فاي جار المشارك في معرض الخرطوم الدولي في دورته ال ٣٧ الحالية رغبته في الاستثمار بالسودان الذي اعتبره بوابة الاتحاد الأوروبي للقارة الافريقية.

وأكد جار لـ”سونا” الذي شارك لأول مرة في المعرض ضمن الشركات الألمانية في جناح ألمانيا ان السودان مقبل على انفتاح كبير وأن شركته الخاصة تعمل علي تصنيع المعدات الصناعية، ونوه الي أن الشركة تعمل بالسودان منذ ثلاثة سنوات وستوسع نشاطها، مبينا ان بلاده مقبلة على زيادة الاستثمارات بالسودان.

واعجب سيادته الثوب السوداني والتراث السودان داعيا الشعب السوداني للوحدة بعد ثورتهم العظيمة من أجل العمل في المجالات التجارية الصناعية.