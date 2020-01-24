الفنانة مونيكا ساخرة: “الزمن دا ما فضلت بت شينة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوضحت الفنانة مونيكا روبرت أنها ترى أن على الفنان الاجتهاد في تجويد أعماله ومشواره، وأنها دافعت عن بعض الأقوال التي وصفتها بـ”الانصرافية” بأن السبب في انتشارها استغلالها لجمالها، وزادت أن الجمال مطلوب والشنة ما حبابا، القبول من الله وأنه ليس مقياساً يحدد استمرارية الفنان.

وعلقت مونيكا ساخرة “أظن إنو الزمن دا ما فضلت بت شينة”، وهذا ما يستدعي ويفرض سؤالاً، وهو ألا ترى أن هنالك أصواتاً نسائية ذات قدر فائق من الجمال لم تجد حظها في الانتشار؟ لماذا؟ طالما أن المقياس “الحلاه”؟

وختمت حديثها بحسب صحيفة آخر لحظة، بقولها: دخلت الساحة باجتهادي وبحمد الله وجدت الاستمرارية بنجاح كبير وبتطور ملحوظ.