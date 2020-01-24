النجم الساحلي يفاجيء الاهلي المصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﻗﺮﺭ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﻴﺪ ﺣﺎﺭﺱ ﻣﺮﻣﻰ ﺟﺪﻳﺪ

ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ

ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ “ ﺍﻟﻜﺎﻑ ”

ﺑـ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺩﻭﺭﻱ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻳﻮﻡ

ﺍﻻﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻱ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ المادة السابقة إرتفاع غير مسبوق في أسعار مواد البناء المقالة القادمة الفنانة مونيكا ساخرة: “الزمن دا ما فضلت بت شينة”

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