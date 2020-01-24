عرمان: السودان لن ينضم لنادي الدول الفاشلة

قال نائب رئيس الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، ياسر عرمان إن توقيع البرتكول الإطاري مع الحكومة الانتقالية هو بداية للسلام.

وقطع لدى مخاطبته حفل التوقيع بحسب (سونا) اليوم، بقصر الرئاسة بجوبا بان السودان لن ينهار ولن ينضم الى نادي الدول الفاشلة، قائلاً “السودان سيعبر الى السلام بنجاح.

وقال نسعى لشراكة فاعلة ومنتجة مع مجلس السيادة بشقيه المدني والعسكري والقوات النظامية والدعم السريع والحرية والتغيير ومجلس الوزراء من اجل التنمية والاستقرار في إطار سودان جديد.

وقال إن الجبهة الثورية ستعمل على بناء علاقات جديدة في المجتمع السوداني ومجلس السيادة والحرية والتغيير وكافة السودانيبن من اجل المستقبل.

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وعبر عن تطلع السودانيين إلى اتحاد بين دولتي السودان وجنوب السودان في ظل ولاية وقيادة الرئيس سلفا كير وبناء علاقات إستراتيجية بين البلدين.

وجدد عرمان استعداد الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار للتنسيق والعمل المشترك مع الجناح الآخر بقيادة عبد العزيز الحلو حتى تنتقل المنطقتين وكل مناطق الصراع الى الاستقرار والسلام المستدام.

ودعا الى بناء منظومة عسكرية أمنية جديدة من خبرات القوات المسلحة والدعم السريع وخبرات الجبهة الثورية.

وهنأ الوساطة والوفد الحكومي على جهودهما لإنجاز الاتفاق مشيداً برعاية الفريق اول محمد حمدان دقلو للاتفاق، وقال في هذا الخصوص اشهد بأنه كان حريص على السلام واتمنى ان تسود هذه الروح في تنفيذ الاتفاق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)