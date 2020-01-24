دقلو: نخطو بثبات نحو سلام يؤسس لواقع جديد

التاريخ: 24-يناير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس وفد التفاوض، حرص الحكومة السودانية الانتقالية على الوصول لسلام يبدل حياة الناس ويؤسس لعهد جديد. وقال لدى مخاطبته بحسب (سونا) اليوم، حفل التوقيع على الاتفاق السياسي والترتيبات الأمنية مع الحركة الشعبية جناح مالك عقار، إن الاتفاق يؤكد صلابة العزيمة ومتانة الشراكة للوصول لاتفاق سلام يؤسس لعهد جديد خال من الظلم والتهميش. واضاف دقلو قائلاً “دفع السودانيون اثمان باهظة في مناطق الحروب نتيجة الظلم والتهميش والاستغلال السياسي.” Advertisements وتابع بقوله “جاء الوقت لدفع ثمن السلام وثمن الاستغلال السياسي والحروب من اجل الحياة الكريمة للشعب السوداني”. وقال نخطو بثبات مع شركائنا ومع الأصدقاء الإقليميين والدوليين نحو السلام والغايات التي ليست ببعيدة أو مستحيلة. وأشاد دقلو بالجهود التي بذلها رئيس جنوب السودان الفريق سلفا كير ميارديت والشركاء لتحقيق السلام رغبة في استقرار السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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