الحكومة والحركة الشعبية (عقار) يوقعان برتكول إطاري

وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار إحدى فصائل الجبهة الثورية اليوم على اتفاف البرتكول الإطاري للسلام ضمن مسار المنطقتين التفاوضي.

ووقع عن الحكومة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس وفد الحكومة المفاوض، ووقع عن الحركة الشعبية والجبهة الثورية الجنرال احمد العمدة، فيما وقع عن الوساطة الفريق توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشئون الأمنية ورئيس الوساطة.

Advertisements

وحضر مراسم التوقيع بحسب (سونا)، رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفا كير ميارديت وقيادات الجبهة الثورية، دكتور الهادي ادريس والطاهر حجر ومني اركو مناوي ودكتور جبريل إبراهيم واسامة سعيد ومحمد داؤود ورئيس كيان الشمال محمد سيد أحمد الجاكومي وممثلون لوفد الحكومة والحركة الشعبية وللأمم المتحدة واليوناميد والايقاد وعدد من مسئولي السلك الدبلوماسي بدولة جنوب السودان بجانب اصدقاء السودان.

وتضمن الاتفاق الموقع بين الجانبين قضايا التشريع والأراضي والسلطة والثروة والترتيبات الأمنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)