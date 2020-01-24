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شاب يقتل شقيقه وتقطيع جثته إلى أجزاء

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التاريخ: 24-يناير-2020

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شاب يقتل شقيقه وتقطيع جثته إلى أجزاء

ألقت الشرطة القبض على شاب أقدم على قتل شقيقه وتقطيع جثته لخلافات أسرية وقعت بينهما.

 

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وأشارت الشرطة في بيان صحفي إلى أنه وبتاريخ الأربعاء الموافق 22/1/2020 وعند الساعة الواحدة بعد الظهر تم الإعلان عن وجود أجزاء بشرية في ترعة قندهار الرئيسية، تحركت قوة من قسم دار السلام وبالتحريات المبدئية تم التعرف على هوية المجني عليه.

 

 

وفور توفر المعلومات بحسب صحيفة السوداني الدولية، تم القبض على أحد المتهمين وهو شقيق المجني عليه، حيث سجل اعترافاً مبدئياً بارتكابه الجريمة لخلافات أسرية وقام برفقة فريق التحري بإرشادهم لبقية أجزاء الجثة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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