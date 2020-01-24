الطاهر ساتي رئيساً للتحرير

التاريخ: 24-يناير-2020 فى : أخبار 259 مشاهدة أسندت إدارة صحيفة (الصيحة) قيادة الصحيفة إلى الكاتب الصحفي الطاهر ساتي.. الطاهر باشر مهامه رسمياً. Advertisements الطاهر كاتب صحفي تنقل بين عدد من الصحف وآخر محطة له كانت السوداني وقبلها الإنتباهة.. ساتي بحسب صحيفة آخر لحظة، كان ضمن قيادة تحرير صحيفة (الحقيقة) المتوقفة عن الصدور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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