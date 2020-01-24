الطاهر ساتي رئيساً للتحرير

التاريخ: 24-يناير-2020
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أسندت إدارة صحيفة (الصيحة) قيادة الصحيفة إلى الكاتب الصحفي الطاهر ساتي.. الطاهر باشر مهامه رسمياً.
الطاهر كاتب صحفي تنقل بين عدد من الصحف وآخر محطة له كانت السوداني وقبلها الإنتباهة.. ساتي بحسب صحيفة آخر لحظة، كان ضمن قيادة تحرير صحيفة (الحقيقة) المتوقفة عن الصدور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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