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مفاجأة عثمان ميرغني

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التاريخ: 24-يناير-2020

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مفاجأة عثمان ميرغني

كشف رئيس تحرير الغراء (التيار) المهندس عثمان ميرغني عن حذف بعض الأسئلة التي طرحها على رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في الحوار الذي أجراه معه أمس الأول وبثه التلفزيون القومي.

 

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قال عثمان إن الحذف تم عند إعادة الحوار على إذاعة أم درمان، وكتب على صفحته بالفيس بوك: (كان الاتفاق بث اللقاء على الهواء مباشراً، لكن الطاقم الوزاري وليس الإعلامي بالمجلس أصروا على التسجيل، والذي كان مباشرة قبل البث).

 

وأشار عثمان بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن البث الأول للحوار كان كاملاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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