(العون الإنساني) تسمح للمنظمات الدولية بالتحرك دون قيود

التاريخ: 24-يناير-2020
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أكد الأستاذ عباس فضل الله المفوض العام لمفوضية العون الإنساني الاتحادي أن المفوضية فتحت الباب واسعاً لعودة كل المنظمات الدولية التي تم طردها في عهد النظام السابق وإزالة كل القيود أمام حركة المنظمات وتسهيل إجراءاتها ومهامها.
وأضاف أن المفوضية أصدرت قراراً بالسماح للمنظمات بالتحرك دون قيود أو إذن في كل المناطق حتى التي تقع تحت سيطرة حركات الكفاح المسلح.
وقال في تصريح بحسب (سونا)، إن المفوضية أطلقت نداءً لعودة المنظمات الدولية للعمل في السودان لأن الحاجة الإنسانية ما زالت كبيرة، وأشار إلى أن المنظمات تعد الذراع الأيمن للحكومة لتكملة الخدمات وملء الفراغ في الحاجة الإنسانية وتقديم الخدمات المختلفة.
وكشف عباس عن بدء عودة بعض المنظمات التي تم طردها في عهد النظام السابق وإعادة تسجيلها، وأعرب عن أسفه للمضايقات التي كانت تجدها المنظمات في السابق. وأشاد بمنظمة أطباء بلا حدود ودورها الكبير في تقديم الخدمات للاجئين الجنوبيين والمجتمع المستضيف بولاية النيل الأبيض، وقال إن افتتاح مستشفى معسكر الكشافة للاجئين بمحلية السلام بولاية النيل الأبيض سيشكل إضافة للخدمات الصحية وترقية للعمل الصحي ويقدم الخدمة لأعداد كبيرة من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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