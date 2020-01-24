التاريخ: 24-يناير-2020 فى : أخبار 20 مشاهدة أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بناءً على توصية وزير الصناعة والتجارة قراراً بتشكيل مجلس إدارة الجهاز القومي لحماية المستهلك. Advertisements وجاء المجلس برئاسة نصر الدين شلقامي – عمر إبراهيم سيد أحمد نائباً للرئيس – ممثل وزارة الداخلية (الجمارك) عضواً – وممثل وزارة العدل عضواً – ممثل وزارة الحكم الاتحادي عضواً – ممثل وزارة الصحة عضواً – ممثل وزارة الصناعة والتجارة عضواً – ممثل وزارة الطاقة والتعدين عضواً – ممثل وزارة الثروة الحيوانية عضواً – ممثل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية عضواً – ممثل وزارة البنى التحتية والنقل عضواً. وشمل القرار بحسب صحيفة آخر لحظة، مدير التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة عضواً – ممثل جمعية حماية المستهلك عضواً – ممثل جمعية حماية البيئة عضواً – ممثل المنتدى التربوي السوداني عضواً – ممثل اتحاد أصحاب العمل السوداني عضواً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الجهاز القومي لحماية المستهلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.