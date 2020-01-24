مبادرة لطي الخلافات القبلية بجنوب كردفان

اطلع والي جنوب كردفان المكلف اللواء الركن رشاد عبد الحميد إسماعيل إلى المبادرة التي تقدم بها وفد إمارة الحوازمة القادم من محلية القوز بالولاية برئاسة الأمير بقادي محمد حماد أسوسا والتي تهدف إلى طي صفحة الخلافات بين قبيلتي الغلفان ودار نعيلة بمناطق الدلنج وهبيلا والرواوقة بكادقلي.

واستعرض أمير الحوازمة بجنوب كردفان بقادي أسوسا بحسب صحيفة آخر لحظة، ملامح المبادرة التي تركز على قيام مؤتمر جامع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)