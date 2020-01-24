السعودية تستنجد بباكستان لإنقاذها من الجزيرة قبل نشر الفضيحة التي ستهزّ “آل سعود”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على “تويتر” بأنه ضابط في جهاز الامن الإمارات، عن طلب سعودي من باكستان للتهدئة مع دولة قطر بعد عودة الهجوم الإعلامي بين الدولتين مجدداً .

ووفق تغريدةٍ لـ”بدون ظل” فقد طلبت السعودية من باكستان أن تطلب من دولة قطر إلغاء قناة الجزيرة القطرية بث حلقة برنامج “ما خفي اعظم” التي ستعرض لاحقا، بسبب علم السعودية أن قطر حصلت على وثائق ستعرض اسرة آل سعود الى حرج شديد.وفق قوله

ونشر مقدّم برنامج “ما خفي أعظم” الاعلامي الفلسطيني البارز تامر المسحال، فيديو ترويجي للحلقة المقبلة .

وتضمن الفيديو مشاهد لدخول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الكعبة المشرّفة واعتلائه سطحها، واكتفى “المسحال” بتعليق مقتضب على الفيديو قال فيه: ” قريبا في سبق تحقيقي جديد”

وتشهد الأيام الحالية هجوما إعلاميا حادا من الإعلام السعودي الرسمي ضد قطر وأميرها، حيث عاد ليتهم الدوحة بالإرهاب، مما يوحي ببوادر انهيار آمال المصالحة السعودية القطرية التي تحدث عنها مسؤولون من البلدين أواخر العام الماضي.

وبثت الثلاثاء قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية تقريرا وصف قطر “بالابن الضال للخليج والعرب والبنك المتحرك للملالي”، حيث وصفه عدد من المتابعين بأنه “تقرير يفتقر للمهنية”.

كما شهدت ساحات “تويتر” هجوما واضحا من قبل أمراء سعوديين وعدد من الكتاب المعروفين بقربهم من الجهات الرسمية في السعودية على قطر.

واعتبرت قطر أن حملات التحريض والتضليل التي تتعرض لها ليست سوى “محاولة يائسة للنيل منها”.

وجددت الدوحة دعوتها لتسوية الأزمة الخليجية بالطرق السلمية، عبر الحوار البنّاء غير المشروط.