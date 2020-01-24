صور بالأقمار الصناعية تكشف تفاصيل هامة عن “سد النهضة”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة، تؤكد عدم إمكانية سد النهضة التخزين حاليا.
وأشار شراقي وفقا لجريدة “الوطن” المصرية إلى أنه طبقا للأعمال الإنشائية الحالية، لا يمكن للسد أن يقوم بعملية التخزين حيث أن الجزء الأوسط منه لا يزال مفتوحا عند منسوب 550 مترا فوق سطح البحر.
ونوه بأنه “من المتوقع إغلاقه حتى منسوب 595 مترا، وهو منسوب التشغيل الأولي لتوربينين، على مستوى منخفض، في أغسطس المقبل، لحجز حوالي 20 مليار متر مكعب، والمنسوب الأخير هو منسوب باقي التوربينات التي تحتاج إلى توريد وتركيب وتكملة باقي أجزاء السد إلى منسوب 650 مترا فوق سطح البحر للتشغيل الكامل وسوف يستغرق ذلك ثلاث سنوات على الأقل حتى صيف 2023”.
RT
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