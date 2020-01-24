الاتحاد الأوروبي يمدد الإطار الزمني لآلية تسوية المنازعات مع إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، اليوم الجمعة إنه مدد الوقت المتاح لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع إيران في إطار آلية تسوية المنازعات التي فعّلتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأضاف، في بيان نقلته “رويترز”، “هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت بسبب تعقيدات القضايا المشمولة، لهذا مددنا الإطار الزمني”.

وقال بوريل إن اللجنة المشتركة التي تراقب ضوابط الاتفاق النووي الإيراني ستجتمع في فبراير/ شباط، لكنه لم يحدد موعدا لذلك. المادة السابقة 142 تغريدة خلال 24 ساعة… ترامب يحطم رقم قياسي على “تويتر”! المقالة القادمة صور بالأقمار الصناعية تكشف تفاصيل هامة عن “سد النهضة”

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