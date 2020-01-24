رد ناري من جواد ظريف على تصريحات عادل الجبير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء اليوم الجمعة، ردا عنيفا على تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، بشأن عودة العلاقات بين الرياض وطهران.

وكان الجبير قال إن السعودية يمكنها أن تعيد العلاقات مع إيران إذا ما عادة طهران “دولة طبيعية”، وفق تصريحاته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”.

وقال ظريف في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”: “الدول الطبيعية لا تحول قنصلياتها إلى مسالخ”.

وتابع قائلا “الدول الطبيعية لا تهاجم جيرانها، وتسبب أزمة إنسانية فيها، وترفض محادثات السلام”.

واستمر ظريف قائلا “ومع ذلك، نحن لا نضع أي شروط مسبقة من أجل الحوار”.