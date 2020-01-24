أردوغان: الإمارات ومصر تدعمان حفتر بالسلاح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، كل من الإمارات ومصر بدعم قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

وفي تصريح له نقلته وكالة الأناضول التركية، قال أردوغان، إن “أبو ظبي ومصر تدعمان حفتر بالسلاح إلى جانب دعم قوات فاغنز”.

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