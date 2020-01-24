تشكيل لجنة فنية لجمع السلاح في الجزيرة

أصدر والي الجزيرة اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير أمس، قراراً بتشكيل لجنة فنية لجمع السلاح بولاية الجزيرة، وسمى القرار قائد الفرقة الأولى مشاة رئيساً، ورئيس شعبة الاستخبارات بالفرقة الأولى مشاة عضواً ومقرراً وعضوية مدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات العامة بالولاية وقائد قوات الدعم السريع بالولاية ووكيل النيابة الأعلى والإعلام بالولاية. وحدد القرار بحسب صحيفة آخر لحظة، مهام واختصاصات اللجنة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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