المؤتمر السوداني: جاهزون لدفع فاتورة السلام

أكد القيادي في حزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ جاهزية حزبه لدفع فاتورة السلام الذي تعقد فعالياته بجوبا، باعتبار أن السلام لديه قيم اقتصادية واجتماعية كبيرة.

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وكان والي غرب كردفان المكلف اللواء ركن عبد الله محمد عبد الله بحسب صحيفة آخر لحظة، قد التقى بالفولة وفد حزب المؤتمر السوداني الذي يزور الولاية حالياً برئاسة رئيس الحزب عمر الدقير وبحضور الأمين العام للحكومة ولجنة أمن الولاية وقيادات الحزب بالولاية.

ورحب الوالي بالزيارة مؤكداً أهميتها في دفع وتيرة العمل في المجالات المتعددة خاصة التنموية والخدمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)