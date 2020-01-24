السودان يعلن دعمه لمبادرات التسوية السلمية للصراع في ليبيا

التاريخ: 24-يناير-2020 فى : أخبار 2 مشاهدة أعلن وكيل وزارة الخارجية الصديق عبد العزيز عبد الله دعم السودان لكل المبادرات الدولية الساعية لتسوية سلمية للصراع في ليبيا. Advertisements وقال عبد الله في كلمة له أثناء انطلاقة أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا في العاصمة الجزائرية بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن السودان يدعم كل المبادرات الدولية الساعية للتسوية السلمية للصراع في ليبيا، وأضاف نأمل وقفاً دائماً لإطلاق النار والتوقف عن تزويد المنطقة بالأسلحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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