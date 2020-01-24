ضبط (6) آلاف قطعة خبز مخبأة لبيعها في السوق الأسود

ضبطت الشرطة العسكرية التابعة للفرقة الأولى مشاة بحاضرة ولاية الجزيرة ود مدني (55) جوال دقيق وأكثر من (6) آلاف قطعة خبز من الدقيق المدعوم مخبأة بسوق مدني لبيعها في السوق الأسود. وقال قائد القوة النقيب أحمد محمد ساتي بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الضبطية تمت في مجمع الأفران بمدني، وأشار إلى أن الكمية تم بيعها مباشرة للمواطنين، وأكد استمرار الحملات لضبط توزيع وبيع الخبز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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