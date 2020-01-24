الشفافية الدولية: السودان ضمن (5) دول عربية الأكثر فساداً في العالم

أظهر تقرير مؤشرات مدركات الفساد في 2019م الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، أن الصومال وسوريا والسودان واليمن وليبيا ضمن الدول العشر الأكثر فساداً في العالم، من أصل (180) دولة تناولها التقرير.

وأكدت المنظمة في تقريرها، الذي يعتمد على تقييم الدول وفوق مقياس من (100) نقطة، أن أكثر من ثلثي الدول تعاني من الركود أو ظهور ملامح التراجع في جهود مكافحة الفساد، بما فيها العديد من الاقتصادات المتقدمة في العالم.

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وشددت رئيسة المنظزة ديليا فيريرا روبيو بحسب صحيفة الصيحة، على ضرورة معالجة الحكومات للدور الفاسد الذي تلعبه الأموال الطائلة المنفقة في تمويل الأحزاب السياسية والتأثير غير الشرعي الذي تتركه على الأنظمة السياسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)