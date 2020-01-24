الجمارك تمنح مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع العربات غير المقننة

منحت هيئة الجمارك مهلة جديدة لترخيص العربات غير المقننة بجميع الولايات اعتباراً من الأحد 26 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

Advertisements

وأكد رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة بشير الطاهر في منشور وفقاً لمصادر أمس، أنه بعد نهاية المدة لن يتم استثناء أي ترخيص لعربة، وأوضح أن القرار يجيء بموجب قانون الجمارك تعديل سنة 2010م بتحصيل القيمة زائد الرسوم الجمركية وغرامة (5%) من القيمة.

وشدد القرار بحسب صحيفة الصيحة، على عدم إنزال ومنع دخول أي عربات أو آليات غير مستوفية لضوابط واستثناءات القرار رقم (203) الصادر من مجلس الوزراء بعد هذا القرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)