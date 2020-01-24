“السيادي” تستعجل المراجع العام بشأن المؤسسات الإعلامية المحتجزة

التاريخ: 24-يناير-2020
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استعجلت لجنة إزالة تمكين نظام الـ(30) من يونيو، المراجع العام بالإسراع ورفع تقريره بشأن المؤسسات الإعلامية المحجوزة.
وقال نائب رئيس اللجنة الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان وفقاً لمصادر أمس، إن اللجنة في انتظار تقرير المراجع العام الخاص بالحسابات المالية الخاصة بالمؤسسات الإعلامية المحجوزة، وأضافت: “نطالبه بالإسراع”.
وأشار الفكي بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن المؤسسات لم يتم استردادها للدولة حتى الآن عدا “جمعية القرآن الكريم وقناة طيبة”، وأكد أن عودة المؤسسات المحتجزة للعمل وليس الملاك، ترتبط بتقرير المراجع العام لحين البت فيها بصورة نهائية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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