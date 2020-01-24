التاريخ: 24-يناير-2020
5 مشاهدة
أكد الصندوق القومي للإمدادات الطبية عدم وجود أية أدية محجوزة بالمخازن، نافياً ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول حجز أدوية بمخازن الإمدادات بسبب إجراءات ومراجعات.
وقالت مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية د. عفاف شاكر، في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة، إن موقف الوفرة الدوائية مطمئن، ولا يوجد أي نقص في الأدوية.
وأوضحت د. عفاف أن أدوية الملاريا توزع مجاناً بدعم من صندوق الدعم العالمي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الإمدادات: لا توجد أدوية محجوزة في المخازن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.