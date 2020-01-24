الإمدادات: لا توجد أدوية محجوزة في المخازن

أكد الصندوق القومي للإمدادات الطبية عدم وجود أية أدية محجوزة بالمخازن، نافياً ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول حجز أدوية بمخازن الإمدادات بسبب إجراءات ومراجعات.

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وقالت مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية د. عفاف شاكر، في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة، إن موقف الوفرة الدوائية مطمئن، ولا يوجد أي نقص في الأدوية.

وأوضحت د. عفاف أن أدوية الملاريا توزع مجاناً بدعم من صندوق الدعم العالمي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)