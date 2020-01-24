شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، بيانا، بشأن فيروس “كورونا”.

ودعت الوزارة في البيان، جميع المواطنين القطريين المتواجدين في جمهورية الصين الشعبية، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع الإجراءات الوقائية من الالتهاب الرئوي بالفيروس التاجي. سبوتنيك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية القطرية تصدر بيانا للتحذير من “خطر قاتل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.