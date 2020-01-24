مادورو يحتفل بفشل “المغامرة الانقلابية” التي قام بها غوايدو

الخليج 365:

احتفل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الخميس، خلال مسيرة في كاراكاس، بـ”فشل المغامرة الانقلابية” التي قام بها خوان غوايدو، وذلك بعد عام من إعلان الأخير نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مادورو قوله، موجها حديثه لغوايدو، “اللعنة. مَن الذي انتخبَك؟”، معتبرا أنه “خائن لوطنه”.

وتجمع مئات من أنصاره الذين كانوا يُشاركون في “تظاهرة مناهضة للامبرياليّة” أمام شرفة قصر ميرافلوريس الرئاسي.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2019، رئيساً مؤقتا للبلاد.