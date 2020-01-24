الشرطة الإسرائيلية تقتحم الأقصى وتعتدي على المصلين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم، الجمعة، المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين بالأعيرة المطاطية والضرب وأجبرتهم على إخلاء ساحات المسجد.

ذكرت وكالة “سما”، صباح اليوم، الجمعة، بأن عشرات الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح حاصروا المئات من المصلين الفلسطينيين في سطح مسجد قبة الصخرة، واعتدوا عليهم.

وأفادت الوكالة بأن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على المصلين وأطلقت الأعيرة المطاطية تجاههم، ولاحقتهم من سطح مسجد قبة الصخرة المشرفة باتجاه باب حطة حتى أجبرتهم على الخروج من المسجد.

وأضافت بأن السلطات الإسرائيلية شنت، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة، تزامنا مع تهديدات المقدسيين بشأن الصلوات في الأقصى اليوم.

ونقلت عن مصادر محلية أن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت عدة منازل في كافة أحياء مدينة القدس القديمة، وشنت حملة اعتقالات وسلمت استدعاءات للشبان.

وللجمعة الثالثة على التوالي أطلقت دعوات لإقامة صلاة الفجر في الأقصى شعارها “الفجر العظيم”، ضد انتهاكات السلطات الإسرائيلية في المسجد والاعتداء على المصلين.

تأتي حملة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر اليوم الجمعة، أنه يخطط للكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.