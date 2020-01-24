هل يبلغ البنيان يوماً تمامه؟.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ومعاونوه في اللقاء التلفزيوني مساء أمس الأول عن خطة حكومته لتجاوز الضائقة الاقتصادية التي تخنق البلاد حالياً، وحل جميع الأزمات وبشروا بالحلول العاجلة والخطط الإسعافية على طريقة وزير التجارة في النظام المخلوع حاتم السر: (بعد الآن لن يكون هناك صفوف إلا للصلاة).. ولا أدري هل كان الأمر مجرد صدفة أن يكرر وزير التجارة في حكومة الثورة مدني عباس مضمون ذات العبارة التي أطلقها «خلفه» وزير التجارة في نظام البشير حيث قال عباس: ( بعد ثلاثة أسابيع لن يقف شخص في صف الخبز)..

لكن دعونا من حديث عباس وحاتم السر، ودعونا من الخطط الإسعافية والحلول العاجلة، فهناك ما هو أهم وأخطر لأن الأمر الذي أتناوله إذا تركته الحكومة لن يُبقي لها سبباً واحداً لنجاح أي خطة سواءً أكانت عاجلة أو مستقبلية…

الحقيقة التي يراها كل ذي بصيرة هي أن أمراضنا المستعصية التي أعيت الطبيب المداوي لم تكن في يوم من الأيام هي العجز عن «وضع الخطط»، وابتكار الحلول، بل العجز عن سد الثغرات التي تنسف كل خطة، مشكلتُنا هي العجز أمام «الخيانة» التي استوطنت النفوس المريضة وخرّبت الضمائر التي باتت مستودع الفساد …

فما فائدة أيّ خطة إسعافية إذا عجزت الحكومة عن وضع حدٍ لتزوير العملة، الآن فئات المائتين وغيرها من الفئات الكبيرة أخذ بمعصمها التزوير، والأموال الضخمة المزورة تُحمل بالجوالات عند الفجر لشراء الدولار، والحكومة التي كان يتوجب عليها تغيير العملة سمعناها وهي تُرسل التطمينات لشبكات التزوير : «أن لا اتجاه لتغيير العملة».. فما جدوى أن تكون هناك خٌطط مُحكمة ومُبشرة مع تصاعد تزوير العملة، والتكالب على شراء الدولار..

وما فائدة أية خطة إسعافية إذا عجزت الحكومة عن لجم حصان التهريب وكبح جماحه… فالذهب ما زال يُهرب براً وجواً، وبحراً وكذا الدقيق والوقود، وما فائدة أية خطة إذا عجزت الحكومة عن ضبط الأسعار وانفلات السوق، وازمة المواصلات مع إغلاق الطرق لكثرة السيارات..!.

وما فائدة أية خطة إسعافية إذا عجزت الدولة عن إيجاد حل لـ»لُغز» ضعف الإيرادات بسبب تراجع التحصيل، ولماذا تراجع التحصيل الإلكتروني على نحو يثير الشكوك والشبهات..

إن ما يحدث الآن من تخريب ممنهج للاقتصاد بإغراق السوق بالعملات المُزورة والتهريب، وتراجع إيرادات التحصيل مع وجود خُطط محكمة وتبشير بهذه الخُطط الإسعافية ينطبق عليه قول الشاعر:

وهل يبلغ البنيانُ يوماً كمالُهُ إذا كنتَ تبنيهِ وغيرُك يهْدِمُ

المحك الآن ليس في وضع الخطط، ولكن في كيفية حماية هذه الخطط وحماية محصولها، وسد جميع الثغرات التي تذهب بنتائج الخُطط أدراج الرياح… اللهم هذا قسمي فيما أملك..

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