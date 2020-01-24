المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي يوقعان على اتفاقية “بريكست”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد موافقة لجنة البرلمان الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، في تغريده عبر “تويتر”، اليوم الجمعة، “اليوم، وقعت اتفاقا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أورسولا فون دير لاين. بعض الأشياء ستتغير حتما، لكن صداقتنا ستستمر. نبدأ فصلا جديدا كشركاء وحلفاء”.

​وأعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، يوم أمس، عن عزم رئيسة المفوضية، ورئيس المجلس الأوروبي، توقيع اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.