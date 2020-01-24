والي الخرطوم: انتهاء أزمة شح المياه بالولاية

بشر والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد مواطني الولاية بانتهاء أزمة شح المياه، كاشفاً عن إنشاء محطتين في كل من (أم دوم) و(عد بابكر) تنتج (100) متر مكعب في اليوم، وتصل إلى (300) متر خلال المرحلة الثانية، إلى جانب تأهيل محطتي الصالحة والحريزاب.

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وبرر خطوة الاتجاه لإنشاء محطات على النيل بأن كثير من مياه الآبار مالحة، ومضى الوالي قائلاً: مشكلتنا في الخرطوم أن المعاناة تكون إما في الصيف من خلال العطش وإما في الخريف من خلال السيول والأمطار، الأمر الذي دفعنا للتخطيط مبكراً لمواجهة آثار الخريف بتجهيز الحواجز والسدود، وكشف أماكن الهشاشة مبكراً.

وطالب عابدون بحسب صحيفة السوداني الدولية، المواطنين وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بالإسهام في جهود الاستعداد للخريف والنظافة بالأحياء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)