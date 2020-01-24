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جعفر الميرغني يصل جوبا الأثنين بدعوة من الحلو

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التاريخ: 24-يناير-2020

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جعفر الميرغني يصل جوبا الأثنين بدعوة من الحلو

يصل إلى عاصمة دولة جنوب السودان الأثنين المقبل نائب رئيس الجزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني بدعوة من رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو.

 

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وأوضحت مصادر، أنّ الزيارة تأتي ضمن رؤية شاملة للحزب لملف السلام، كما أنّها تأتي تنفيذًا للبرتكول الموقّع بين الحزب والحركة في القاهرة مؤخراً.

 

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أكّدت المصادر أنّ زيارة جعفر الميرغني لجنوب السودان لها دلالات تاريخية بحكم اتفاقية الميرغني وقرنق في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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